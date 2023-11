Figura presente em todos esses mandatos, principalmente nos de Andrés, André Luiz de Oliveira, o André Negão, é o candidato do grupo, mas que possui baixa aceitação. Até mesmo dentro do coletivo, nunca foi unânimidade, muito por conta do histórico controvérso que possui. No passado, André foi bicheiro, sobreviveu a sete tiros e já foi preso em flagrante por posse ilegal de armas.