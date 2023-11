Assim, as eleições do Corinthians tomam um lado de forte dualidade e desencontros, com a gestão atual apoiando um determinado candidato, enquanto parte da torcida segue para um caminho diferente. No sábado (25), as eleições acontecerão no Parque São Jorge, das 9h às 17h (de Brasília). Diferente de 2020, serão utilizadas urnas eletrônicas.