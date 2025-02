Campanha supera meta e impulsiona doações para vaquinha do Corinthians

Embaixadores da Vaquinha do Corinthians, que busca quitar a divida de aproximadamente R$ 700 milhões da Neo Química Arena, participarão de uma ação digital para impulsionar as doações. O evento será realizado semanalmente, com a próxima edição marcada para terça-feira (25).

continua após a publicidade

+ Escalação: Ramón promoverá mudanças no Corinthians antes de ‘decisões’

Entre os embaixadores que aparecem na nova ação estão: Alessandra Negrini, Fernanda de Freitas, Tamires, Gabi Zanotti, Alfinete, Mil Grau, Badaui, Rodrigo Mato Seco, Mila Alves e Rappin Hood. O grupo irá realizar lives em duplas, convidando outras personalidades para participar das transmissões.

Até o momento, o clube paulista já coletou pouco mais de R$ 37 milhões, mas viu o número de doações diminuir nos últimos meses de campanha. Já a invasão, que esperava arrecadar R$ 500 mil, superou a meta e bateu R$ 700 mil.

continua após a publicidade

Ranking dos estados que mais doaram

São Paulo – R$ 26.614.911

Paraná – R$ 1.978.592

Minas Gerais – R$ 1.153.065

Santa Catarina – R$ 979.187

PE – R$ 825.274

Vaquinha busca quitar a dívida da Neo Química Arena (foto), casa do Corinthians (Foto: Anderson Romao/AGIF

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Veja como doar para a vaquinha do Corinthians

Lançada em novembro, a campanha visa arrecadar R$ 700 milhões para quitar os débitos do Corinthians com o banco estatal referente ao estádio, inaugurado em 2014, que contou com ajuda financeira da instituição para a sua construção.

A ação da patrocinadora alavancou o valor arrecadado pela vaquinha do Corinthians. Para cumprir a meta, a campanha precisa acumular mais R$ 662.607.237,89. Vale lembrar que a ação da torcida organizada terá duração até maio deste ano.

continua após a publicidade

Como doar?



As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.