Escalação: Ramón testa opções para lugar de Garro em decisão pela Libertadores

A comissão técnica do Corinthians testa alternativas para a possível ausência de Rodrigo Garro na equipe titular. O meia sofre com dores no joelho desde a última temporada e não participou do treino realizado na última terça-feira (11).

Capitão e principal líder do elenco, Romero é o principal candidato para assumir a vaga do argentino. O atacante, inclusive, treinou na "ponta do losango" e deve ser o escolhido para ocupar a vaga do camisa 8.

Substituto imediato de Garro, Igor Coronado seguem em tratamento de uma lesão muscular na coxa com o departamento médico e desfalca o Corinthians na decisão desta quarta-feira. Talles Magno também foi destado como opção, mas deve entrar apenas no decorrer da segunda etapa.

Recém-contratado, Angileri já acumula duas assistências com a camisa alvinegra, mas não está inscrito na atual edição da Libertadores. Com isso, Matheus Bidu entra nos onze iniciais.

Com dores no joelho, Rodrigo Garro deve desfalcar a escalação titular do Corinthians no duelo contra o Barcelona-EQU (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Provável escalação do Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians para a partida diante do Barcelona-EQU tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Romero; Memphis Depay e Yuri Alberto.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Após perder por 3 a 0 na partida de ida, o Timão precisa devolver o placar para levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Diante da chance de decidir a classificação à fase de grupos nos pênaltis, a comissão técnica argentina realizou treinamentos de cobranças no CT Joaquim Grava, além de trabalhar bolas paradas, um problema recorrente da equipe nos últimos jogos.