imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Escalação do Corinthians: Dorival promove mudanças em todos os setores contra o Inter

Timão está escalado para o confronto em Porto Alegre

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
18:44
Dorival Júnior falou após derrota do Corinthians para o Juventude
imagem cameraCorinthians está escalado para duelo contra o Internacional (Foto: Foto: Luiz Erbes/AGIF)
O Corinthians está escalado para o confronto contra o Internacional, que será nesta quarta-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dorival Júnior promoveu uma mudança na dupla de ataque.

O clube alvinegro não pode contar com Memphis, que se recupera de um edema na coxa direita, e Yuri Alberto, que recebeu cartão amarelo contra o Flamengo e cumpre suspensão automática contra o Internacional.

As baixas fizeram o treinador mudar a dupla de ataque, que será formada por Gui Negão e Vitinho. O jovem vive bom momento e marcou oito gols em 12 jogos nesta temporada e garantiu titularidade na equipe de Dorival Júnior. Será a segunda vez que o reforço inicia uma partida entre os onze iniciais.

O treinador terá outros desfalques para o duelo. André Ramalho segue fora por um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Além do zagueiro, o Corinthians não poderá contar com Charles, que segue em tratamento de dores no joelho direito, Rodrigo Garro, com uma lesão na panturrilha direita, e Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe e poupou diversos titulares: Matheus Bidu, Maycon e José Martínez iniciam o jogo no banco de reservas. O lateral-esquerdo Hugo retorna ao time titular após e recuperar de uma cirurgia na hérnia inguinal.

O Timão inicia a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Hugo, Raniele, Ryan e Breno Bidon; Vitinho e Gui Negão.

Gui Negão marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Gui Negão será titular no duelo em Porto Alegre (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Como vem o Internacional?

A partida marca o reencontro do Corinthians com Ramón Díaz, que treinou a equie até abril. O técnico argentino, atualmente no Internacional, escalou a equipe com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otavio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borre.

Confronto direto para o Corinthians

Os dois times não vivem um bom momento na competição nacional. O Timão perdeu os dois últimos jogos e está na décima terceira colocação, enquanto o Internacional não vence há três partidas e está na décima quinta posição.

