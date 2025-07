Escalação do Corinthians: Dorival Júnior promove mudanças em dois setores

O Corinthians está escalado para o confronto contra o São Paulo, neste sábado (19), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão entrará com mudanças no MorumBis. As principais são os retornos de Memphis e Romero no ataque, além da improvisação de Félix Torres na lateral-direita.

A decisão de colocar o equatoriano é motivada pelo desfalque de Matheuzinho, que recebeu cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última rodada, e cumpre suspensão contra o São Paulo. Maycon, com dores não especificadas pela comissão técnica, e Hugo, que se recupera de uma cirurgia na hérnia inguinal, não estão à disposição de Dorival Júnior. Yuri Alberto segue realizando um trabalho de transição física após uma fratura na região lombar e está fora da partida.

Romero e Memphis cumpriram suspensão contra o Ceará e retornam para o Majestoso. No último jogo, Dorival Júnior escalou Gui Negão e Talles Magno no setor. No meio, Carrillo volta ao time titular.

O Corinthians inicia a partida com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Romero.

O São Paulo começa o jogo com: Rafael; Wendell, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Oscar; Luciano e André Silva.

Memphis retoma titularidade em confronto contra o São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Busca pelo fim do tabu

O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão desde 2010. Naquele ano, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Elias e Dentinho. Desde então foram 11 jogos, com seis vitórias para o Tricolor e cinco empates.

Jogos entre Corinthians e São Paulo no Morumbis em Brasileirões desde 2010