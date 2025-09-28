Escalação: Corinthians terá mudança no ataque contra o Flamengo

O Corinthians encara o Flamengo neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior segue com uma dúvida no setor ofensivo para o confronto. Com o desfalque de Memphis, o treinador terá que escolher um novo parceiro para Yuri Alberto.

O holandês segue se recuperando de um edema na coxa direita e não estará à disposição para a partida. Memphis não participou de nenhum treinamento na semana e é desfalque certo. A tendência é que Dorival Júnior escolha por Gui Negão ou Vitinho.

A dúvida surge pelas características dos jogadores. Gui Negão é um centroavante de manual, que fica mais preso a grande área, uma característica semelhante a de Yuri Alberto, que deve ser titular na partida contra o Flamengo.

Por outro lado, Dorival Júnior tem Vitinho no elenco. O meia-atacante é mais móvel, e inclusive, chegou para ser uma opção de lado de campo. O jogador também pode atuar na faixa mais ofensiva do campo e pode atuar ao lado de Yuri Alberto.

Yuri Alberto deve ter um novo parceiro de ataque no Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Esquema com dupla de ataque

Dorival Júnior deve repetir o esquema tático que usou nos últimos jogos. Desde a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, pela Copa do Brasil, o treinador está atuando em um 3-5-2, com Angileri completando a linha defensiva, e dando mais liberdade para Matheus Bidu e Matheuzinho.

Desta forma, o treinador tem optado por uma dupla de ataque. Gui Negão foi muito utilizado, e marcou quatro gols nas 11 partidas que disputou com Dorival Júnior. Vitinho, por outro lado, ainda não balançou as redes pelo Corinthians.

A tendência é que o Timão entre em campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Raniele , José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão (Vitinho) e Yuri Alberto.