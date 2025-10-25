Corinthians terá baixas contra o Vitória; veja provável escalação

Dorival Júnior terá problemas para escalar o Corinthians na partida contra o Vitória, neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador não pode contar com cinco atletas para o confronto.

Maycon e Matheuzinho receberam cartão amarelo contra o Atlético Mineiro e serão desfalques em Salvador. No meio-campo, a tendência é que Dorival Júnior escale José Martínez na posição de volante. O venezuelano ficou fora das últimas duas partidas do Corinthians. Na lateral-direita, a solução deve vir do improviso entre Félix Torres, zagueiro de origem, e Charles, meia.

Outros três atletas estão fora por lesão. O principal desfalque é Hugo Souza. O goleiro sofreu com uma luxação no ombro esquerdo, não viajou à Salvador com o grupo e será substituído por Felipe Longo, reserva imediato que atuou contra o Santos.

Além do goleiro, o volante André e o meia-atacante Vitinho completam a lista de lesionados. Por outro lado, Dorival Júnior terá retorno de dois jogadores vindos do departamento médico: André Ramalho, que não atua desde setembro, e o volante Carrillo, que não joga desde agosto.

Veja provável escalação

O Corinthians deve iniciar o jogo com: Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

José Martínez deve ser novidade do Corinthians na partida contra o Vitória (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Posição na tabela

O Corinthians busca engatar a segunda vitória consecutiva na atual edição do Brasileirão, um feito que ainda não alcançou na temporada. Na última rodada, o Timão venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Os comandados de Dorival Júnior ocupam a 11ª colocação na tabela, com 36 pontos. Em 17º, o Vitória venceu suas duas últimas partidas e quer sair da zona de rebaixamento.