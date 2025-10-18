Escalação: Corinthians tem ataque completo e mudanças na zaga

Técnico do Corinthians, Dorival Júnior promoveu mudanças na escalação para o duelo contra o Atlético-MG, na tarde deste sábado (18), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperados de problemas físicos, Rodrigo Garro e Memphis Depay retornam ao time titular e formam trio ao lado de Yuri Alberto.

Sem condições de jogo, André Ramalho será desfalque nesta tarde, assim como Gustavo Henrique, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, a dupla de zaga será formada pelo jovem João Pedro Tchoca e Cacá.

Além da dupla de zagueiroS, Dorival Júnior não terá à disposição o jovem André (entorse no tornozelo direito), o meio-campista Carrillo (transição física) e o atacante Vitinho (lesão no menisco medial do joelho direito).

Fora dos últimos treinamentos do Corinthians devido a problemas particulares, José Martínez não foi relacionado pela comissão técnica para enfrentar o Galo. Enquanto Hugo Souza, titular no último compromisso da Seleção Brasileira, contra o Japão, volta aos onze iniciais.

O goleiro Hugo Souza retorna para a escalação titular do Corinthians após defender a Seleçao Brasileira na última Data Fifa, contra o Japão (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Banco de reservas: Felipe Longo, Félix Torres, Romero, Fabrizio Angileri, Kayke, Charles, Ryan, Talles Magno, Hugo, Luiz Gustavo, Gui Negão e Dieguinho.

Escalação do Atlético-MG

Everson; Saravia, Vitor Hugo, Ruan, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes; Biel e Hulk.

Banco de reservas: Gabriel Delfim, Natanael, Ivan Román, Guilherme Arana, Gabriel Menino, Scarpa, Bernard, Reinier, Mateus Iseppe, Rony, Cadu e Dudu.