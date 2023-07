Como o Time do Povo precisa do resultado, já que foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, existe a possibilidade de Luxa lançar uma formação mais ofensiva, com dois meias de articulação. As chances disso acontecer, no entanto, são pequenas, ainda que existentes. Caso ocorra, as chances de Rojas ser titular pelo Corinthians aumentam bastante. Ainda assim, ele disputaria posição com o garoto Ruan Oliveira.