Escalação: com dúvidas, Corinthians realiza treino tático de olho no Grêmio

O Corinthians concluiu, nesta sexta-feira (31), seu quarto e penúltimo treino antes do confronto diante do Grêmio, que acontece neste domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A maior dúvida segue sendo o goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

A atividade começou com um trabalho de força na academia, seguido de aquecimento com movimentações coordenativas e rondo no Campo 2. Durante o treino, o elenco masculino recebeu a visita do plantel feminino do Corinthians para uma foto coletiva. As Brabas, como são conhecidas, treinaram no Campo 4 do CT Dr. Joaquim Grava, promovendo um momento de integração entre as equipes.

Em seguida, o técnico Dorival Júnior comandou exercícios táticos coletivos de dez contra dez, esboçando a provável formação para o duelo. A comissão técnica também trabalhou jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo Souza, que se recupera de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo, fez tratamento interno e participou do treino no campo, mas a decisão sobre sua presença no jogo ficará para sábado (1º). Caso não possa atuar, Felipe Longe segue como titular.

O técnico Dorival Júnior já sabe que não poderá contar com os meio-campistas José Martínez, Raniele e Breno Bidon, que cumprem suspensão, além de André Luiz, com lesão no ligamento do tornozelo direito, e Vitinho, com lesão no menisco medial do joelho direito.

continua após a publicidade

Assim, o provável time: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles (ou Fabrizio Angileri), André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O elenco masculino recebeu a visita do plantel feminino do Corinthians para uma foto coletiva (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos no Brasileirão. O time venceu dez partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 gols marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

No histórico recente, Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro turno, na Arena do Grêmio, com gol de Breno Bidon. Em 2024, na Neo Química Arena, houve empate em 2 a 2, e na última rodada, em Porto Alegre, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.