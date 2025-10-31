A Gaviões da Fiel, responsável pela campanha Doe Arena, conhecida popularmente como "Vaquinha do Corinthians", anunciou o pagamento das parcelas número 211 e 212 da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal.

A 211ª parcela foi quitada no valor de R$ 1.596,91, enquanto a 212ª somou R$ 1.117,79. Os anúncios ocorreram na quarta-feira (29) e quinta-feira (30), respectivamente.

O financiamento coletivo tem como objetivo saldar o débito do Corinthians relacionado à Neo Química Arena, atualmente estimado em cerca de R$ 700 milhões. Com os pagamentos recentes, o valor total quitado chega a R$ 41.039.164,19.

Segundo a Gaviões da Fiel, não há um número fixo de boletos a serem pagos. O acordo com a Caixa Econômica Federal estabelece que a amortização da dívida seja feita diariamente, utilizando o saldo disponível na conta das doações.

A dívida perdura desde 2013, quando a Caixa Econômica Federal emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, utilizado no ano seguinte na Copa do Mundo realizada no Brasil.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025.

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.