Comissão entrega relatório da reforma do estatuto do Corinthians

A Comissão de Reforma do Estatuto entregou, na tarde desta sexta-feira (10), o relatório final ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr. O documento marca mais uma etapa concluída no processo de atualização do estatuto do clube.

O relatório final, com cerca de 157 páginas, reúne diretrizes para a reforma do estatuto interno do Corinthians, uma das principais demandas da torcida. A entrega foi feita pelos integrantes da comissão: Dalton Gioia (presidente), Claudia Carlos de Oliveira (secretária), Corinto Baldoino Parreira e Costa, Edson Aparecido Geanelli e Gerson Leme.

Segundo Tuma, o documento aborda diversos temas da política do Corinthians, como a ampliação do colégio eleitoral, o organograma do Conselho e a administração dos cartões corporativos do clube.

- Esta é uma reforma abrangente e necessária para que nosso Estatuto se modernize e esteja o mais próximo possível dos interesses da torcida e dos associados. Colocaremos em votação assuntos urgentes, como o direito a voto do Fiel Torcedor, a forma de eleição de conselheiros trienais e o controle e responsabilização de uso não só do cartão corporativo do clube, mas principalmente dos recursos do Corinthians. Chegar ao relatório entregue hoje foi um trabalho imenso desta Comissão, e ao final do processo a coletividade corinthiana receberá um legado importantíssimo. Tenho certeza de que o Corinthians vai mudar - disse o dirigente.

Corinthians discute reforma do estatuto (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Próximos passos

O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., deve se reunir ao longo de outubro com representantes do clube, torcedores, coletivos, associados e conselheiros para definir o formato e o roteiro de votação dos itens da Reforma do Estatuto. Após essa etapa, o projeto final será divulgado publicamente antes de ser levado à apreciação dos conselheiros.

As propostas de mudança serão votadas em blocos de artigos. A primeira votação ocorrerá no Conselho Deliberativo, em novembro, enquanto a decisão final ficará a cargo da Assembleia Geral de associados, prevista para dezembro.