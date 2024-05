Entenda planos do Corinthians no mercado para substituir Cássio

Carlos Miguel em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

A saída de Cássio abre uma lacuna no elenco do Corinthians. O jogador, que perdeu a titularidade para Carlos Miguel após sucessivas falhas no início do ano, anunciou em entrevista coletiva, realizada no útlimo sábado (18), a saída do clube que defendeu por mais de 12 anos.

No entanto, a diretoria corintiana não planeja contratar, ao menos nesta temporada, uma reposição para a posição. Aos 25 anos, Carlos Miguel recebeu sua primeira sequência como titular no Timão depois do então capitão desabafar em entrevista após a partida contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, e correspondeu às expectativas.

Até o momento, ele disputou nove jogos como titular em 2024, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Apesar de falhar no primeiro gol na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, o desempenho do atleta agradou a comissão técnica de António Oliveira, que optou pela manutenção do atleta entre os onze iniciais antes mesmo da despedida de Cássio.

Além de Carlos Miguel, hoje dono da titularidade, o Corinthians ainda conta com Matheus Donelli, Felipe Longo e Cadu.

Formado nas categorias de base do clube, Donelli passa a ser o reserva imediato do camisa 22. Apesar de acumular convocações para a Seleção Brasileira de base, o jogador participou de apenas dez jogos como profissional. O goleiro possui vínculo válido com o Timão até janeiro de 2025.

Titular na campanha que culminou no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Felipe Longo, de apenas 19 anos, vem frequentando os treinos no CT Joaquim Grava, mas ainda não estreou pela equipe principal. Cria das categorias de base, ele renovou seu contrato no mês passado, agora válido até 2029.

Cadu, que também treina com a equipe comandada pro António Oliveira, aparece no fim da fila. O jogador é reserva de Longo na base e possui contrato com o clube até a metade da próxima temporada.

Goleiros do Corinthians ao lado de Cássio, que se despede do clube após 12 anos (Foto: Reprodução/@rcassio12)