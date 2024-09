Entenda o planejamento do Corinthians para as estreias de Depay e Carrillo

Estreia de Memphis Depay deve acontecer na Copa Sul-Americana (Foto: JOHN THYS/AFP)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Marcos • Publicada em 11/09/2024 - 03:30 • São Paulo (SP)

O torcedor do Corinthians conta as horas para a estreia dos principais reforços do clube na temporada, os atacantes Memphis Depay e André Carrillo. A situação dos jogadores, no entanto, é bastante distinta e a tendência é que eles vistam a camisa do Timão pela primeira vez em momentos diferentes.

Anunciado na última terça-feira (10), Carrillo foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na segunda-feira (9), e está livre para atuar em todas as competições que o Alvinegro disputa, incluindo a Copa do Brasil, caso o Corinthians avance às semifinais - o peruano não pode atuar diante do Juventude, em jogo que acontece nesta quarta-feira (11), pelo fato do jogo de ida já ter sido disputado.

Na chegada a São Paulo, o meia-atacante disse estar bem fisicamente e pronto para atuar, precisando apenas de alguns dias para se acostumar ao novo fuso-horário - Carrillo atuava na Arábia Saudita, país que está seis horas à frente do Brasil. Assim, a tendência é que o jogador fique à disposição de Ramón Díaz no duelo diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão, marcado para o dia 14 (sábado).

André Carrillo já treinou com a camisa do Corinthians e pode estrear no próximo final de semana diante do Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Corinthians)

O caso de Depay é um pouco mais complexo. Isso porque, embora o holandês também esteja registrado no BID, sua inclusão no sistema da CBF foi feito fora do prazo de inscrição de jogadores na Copa do Brasil - o limite era até segunda-feira (9), às 23h59 (hora de Brasília).

Logo, o atleta não poderá atuar na competição mesmo que o Timão avance, mas entrar em campo na Copa Sul-Americana e no Brasileirão, torneios cujas inscrições de novos atletas encerram nos dias 13 e 20 de setembro, respectivamente.

Dessa forma, a tendência é que Depay participe de alguns treinamentos antes de vestir a camisa Alvinegra pela primeira vez. A expectativa é que isso aconteça no dia 17 (quarta-feira), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, diante do Fortaleza no Castelão.

Depay (direita) não foi regularizado a tempo de disputar a Copa do Brasil, caso o Corinthians passe pelo Juventude (Foto: Divulgação)

Como foram as estreias dos últimos reforços do Corinthians?

Além de Carrillo e Depay, o Corinthians contratou outros sete reforços na última janela de transferências: o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; os meio-campistas Alex Santana, Charles e José Martínez; e os atacantes Héctor Hernández e Talles Magno.

Desta lista, ao menos três jogadores estrearam sem que ao menos fossem apresentados à imprensa (Alex Santana, Charles e Talles Magno), prova de que o técnico Ramón Díaz costuma escalar reforços sem se importar com o tempo de preparação ou adaptação dos atletas.

Se o treinador seguir esta tendência, tanto Depay quanto Carrillo devem estrear já entre os titulares do Corinthians.