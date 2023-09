Desde a boa impressão deixada contra o São Paulo, no primeiro turno do Brasileirão, Wesley caiu nas graças da Fiel e ganhou mais oportunidades no Corinthians após a saída de Róger Guedes. A Cria do Terrão está em alta com Vanderlei Luxemburgo, que tenta controlar a empolgação em torno do atacante de 18 anos.