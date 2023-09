- Diante das críticas e acontecimentos, vocês nunca me viram falar em sair do clube, que estou no departamento médico ou não quero jogar. Sou homem o suficiente para saber o clube que jogou e o que representou, tanto para os torcedores quanto para os meus familiares. Todos sabem do meu empenho. Críticas fazem parte do futebol, e quando se ultrapassa o futebol e mexe com a pessoa, é mais complicado. Sabemos como funciona e eu trabalho da mesma maneira - comentou o zagueiro.