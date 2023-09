Para aumentar a importância, todos os confrontos contra o ‘trio de cima’ no Brasileirão aconteceram neste mês. O primeiro, contra o Palmeiras, no dia 3 de setembro, foi antes da pausa da competição nacional por conta do período das datas Fifa. O Dérbi terminou empatado em 0 a 0. Já na segunda-feira (18), o Time do Povo recebeu o Grêmio e empatou em 4 a 4. Por fim, teve a vitória diante da Estrela Solitária. As três partidas foram na arena corintiana.