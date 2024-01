Antes das avaliações físicas, o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol Rubens Gomes, conhecido como Rubão, se reuniram com os atletas e comissão técnica para, ao lado do técnico Mano Menezes, falarem sobre as metas para a temporada. O Corinthians vai disputar o Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Brasileirão. A estreia da equipe é no dia 21 de janeiro, contra o Guarani, na Neo Química Arena.