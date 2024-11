Emiliano Díaz evita falar sobre permanência de comissão no Corinthians

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (20). Foi o quinto triunfo consecutivo da equipe no Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz e sua comissão ganham cada vez mais respaldo com a boa campanha na competição.

continua após a publicidade

➡️Corinthians: Emiliano e Ramón elogiam time sonham com Libertadores

Os argentinos possuem contrato com o Corinthians até o final do próximo ano. Entretanto, dirigentes do Timão já disseram que a permanência será avaliada após o término desta temporada. Em entrevista coletiva, Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón, pediu para que o tema não vire um 'problema'.

- Não criem esse ambiente, temos contrato até o fim do próximo ano. Não nos preocupa o que se fala de renovação, vamos trabalhar do mesmo jeito se estamos dez anos ou um mês mais. Desfrutamos do grupo, do Fabinho, da cidade. A cobrança quando aconteceu é normal, você está no Corinthians, não em um time que alcança como metas coisas curtas. As metas são altas aqui - disse o auxiliar.

continua após a publicidade

Pressão no Corinthians

Contratado em julho para salvar o time da zona de rebaixamento, Ramón Díaz viveu um ano de altos e baixos no Corinthians. O treinador foi responsável por conduzir o clube às semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Entretanto, o clube alvinegro foi eliminado para Flamengo e Racing, respectivamente. Ramón Díaz foi bastante criticado por sua atuação nos jogos decisivos. Na coletiva, Emiliano Díaz falou sobre a pressão vivida no clube

continua após a publicidade

- Aqui é jogo a jogo. É tratar de salvar de rebaixamento e sonhar com uma copa. Chegamos na semifinal. Isso não devo responder. Nosso trabalho está feito. Estão querendo criar algo, mas nós desfrutamos muito do dia a dia. Estamos felizes, elegemos o Corinthians - completou o auxiliar.

Emiliano Díaz é auxiliar-técnico de Ramón no Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro é o atual nono colocado com 44 pontos.