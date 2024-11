André Ramalho explica ‘briga’ com Garro durante vitória do Corinthians

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, em jogo realizado nesta quarta-feira (20). Memphis e Yuri Alberto marcaram para o Timão, enquanto Kaiki descontou para a Raposa. Durante a partida, o zagueiro André Ramalho discutiu com o meia Rodrigo Garro.

No início da partida, o clube alvinegro apresentou mais ímpeto e fez gols aos 10 e 15 minutos da primeira etapa. Após o primeiro período avassalador, o Timão começou a ser pressionado pela equipe do Cruzeiro.

Após contra-ataque da equipe mineira, André Ramalho e Rodrigo Garro tiveram uma discussão ríspida em campo, e logo foram separados por companheiros. O zagueiro falou sobre a situação e deixou claro que a rusga terminou dentro de campo.

- Não foi nada de mais, coisa de jogo. Foi uma situação em que eu queria que de modo geral fizéssemos uma pressão melhor, ele queria que eu marcasse melhor, e a gente acabou discutindo dentro de campo, mas isso ficou dentro de campo, ambos queríamos ganhar - disse André Ramalho na zona mista.

O zagueiro, que retornou de lesão nesta quarta-feira (20), é um dos líderes da equipe. André Ramalho fez questão de usar o seu tempo de entrevista para negar qualquer problema com o meia argentino.

- Garro é um cara espetacular, um jogador espetacular, está tudo certo entre nós - finalizou o atleta.

André Ramalho 'garçom'

Durante a partida, André Ramalho viveu um 'dia de Garro'. O zagueiro foi responsável pela assistência do segundo gol, marcado por Yuri Alberto. Após ataque frustrado do Cruzeiro, o jogador conduziu a bola pelo meio de campo e serviu o atacante.

Rodrigo Garro é o principal garçom do Timão na temporada. O meia tem 14 assistências neste ano. André Ramalho alcançou a sua primeira como jogador do Corinthians.

André Ramalho é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (23), o Cruzeiro encara o Racing, às 17h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana.