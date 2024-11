Corinthians: Emiliano e Ramón elogiam time sonham com Libertadores

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 0, na manhã desta quarta-feira, 20, saltou para o 9º lugar na tabela do Brasileirão. O técnico Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, elogiaram a equipe e disseram que agora sonham com a classificação para a Libertadores do próximo ano. O

— Não dá para falar de ideal, ainda tem que construir mais e ter paciência, encontrar os espaços. Estamos felizes com o desempenho do time, mas esse time pode controlar mais o jogos, jogar mais. Sabemos a situação que jogamos, esperar um futebol ideal era difícil, a bola pesava muito. Muitas vezes o time sentia a pressão. Agora é sonhar [com vagas nos torneios continentais] — explicou Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz no Corinthians.

Com 44 pontos, o Corinthians ainda pode ser ultrapassado nesta rodada e perder a 9ª colocação. Para conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Timão precisa torcer para que Botafogo e Cruzeiro sejam campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Assim, novas vagas para as competições continentais seriam abertas, ajudando o Corinthians a conseguir a classificação.

Memphis comemora seu gol contra o Cruzeiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Embora o Corinthians venha de uma sequência de cinco vitórias, Ramón e Emiliano pregam cautela e deixam claro que o time ainda precisa melhorar.

— É trabalhar, pois trabalhamos muito, e o principal artista disso é o elenco, os jogadores. Eles gostam da ideia, um está mais feliz que o outro por jogar, mas estão todos juntos. Não dá para falar de uma coisa, é um clube gigantesco. Precisamos melhorar muita coisa em todos os aspectos para chegar à excelência, em quatro meses não dá, é impossível. Ainda temos muito a melhorar em todos os aspectos. Estamos perto do sonho, tomara que a gente possa chegar — analisou Emiliano.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 16h.