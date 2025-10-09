Corinthians nomeia novo diretor de marketing; veja detalhes

O Corinthians nomeou Ângelo de Sá Jr. como novo diretor de marketing. Ele tentou ser conselheiro nas eleições de 2023, pela chapa União, mas não foi eleito. O profissional chega para ocupar um cargo que estava vago desde a saída de Wanderson Salles, que atuou durante a gestão de Augusto Melo.

O cargo de diretor não é remunerado. Ângelo de Sá Jr. chega para trabalhar em conjunto com Vinicius Manfredi, superintendente marketing, que segue no Corinthians. O novo diretor do Timão é vice-presidente comercial da Jovem Pan, e também coleciona passagens por outros veículos de mídia como CNN Brasil, WEOOH, Editora Três, Editora Abril, Valor Econômico, TV Bandeirantes e Editora Globo.

Além disso, presidiu a Associação Brasileira de Mídia OOH em dois mandatos e foi sócio e vice-presidente comercial da Indoormidia. Osmar Stábile, presidente do Corinthians, valorizou a chegada do novo diretor e exaltou sua experiência.

- Sua experiência é fundamental para seguir modernizando a área e fortalecendo o relacionamento do Corinthians com toda a sua torcida e com o mercado - declarou o presidente do Corinthians em comunicado.

Osmar Stábile definiu um novo diretor para o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

- O Corinthians é uma das marcas mais fortes e admiradas do Brasil, com uma relação única com sua torcida. É uma honra assumir essa função e poder contribuir para aproximar ainda mais o clube de seus milhões de torcedores, com iniciativas que reforcem nosso propósito, nossa história e nossos valores - disse o novo diretor.