O volante Arthur Franchini, conhecido como Cebola, assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. O novo vínculo é válido até outubro de 2028 e já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF).

Para garantir a permanência do atleta, o clube estipulou uma multa rescisória de R$ 8 milhões para o mercado nacional e de 50 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões) para o exterior. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Meu Timão.

Antes de chegar ao Corinthians, Cebola teve passagem pelo São Paulo. Ele iniciou a carreira no futebol de campo, migrou para o futsal e depois retornou ao gramado. Entre suas características, destaca-se pela liderança e por frequentemente assumir a faixa de capitão nas categorias de base.

Recentemente, Arthur Franchini comemorou nas redes sociais a primeira oportunidade de treinar com a equipe profissional. Atualmente, ele integra o elenco sub-16 do Corinthians.

Nathan também assinou contrato com o Corinthians

O zagueiro Nathan, de apenas 16 anos, assinou nesta quarta-feira (22) o seu primeiro contrato profissional com a equipe do Corinthians.

Nathan William dos Santos Farias chegou ao Timão em 2025, vindo do Santos, e já chamou a atenção pela sua habilidade. O zagueiro defendeu o alvinegro em jogos do Paulistão e Brasileiro sub-17.

— Queria agradecer primeiramente a Deus por tudo que ele vem me proporcionando, e a minha família por sempre acreditar em mim. É uma sensação inexplicável, não consigo expressar em palavras o que estou sentindo — comemorou Nathan.