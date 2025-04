Dupla evolui, e Corinthians volta a ter esperança por reforços na Sul-Americana

O Corinthians deve contar com importantes para o confronto contra o Racing, pela Sul-Americana. Nesta segunda-feira (21), o goleiro Hugo Souza e o meia Igor Coronado treinaram com o grupo no gramado e podem ser novidades para a competição continental.

A aparição dos jogadores foi notada em um vídeo publicado pelo Corinthians nas redes sociais. O goleiro, herói do título do Paulistão, não atua desde a decisão da competição estadual. Hugo Souza se recupera de uma lesão de grau 2 no retofemoral da coxa direita.

O goleiro é um dos desfalques mais aguardados pela Fiel. Matheus Donelli, seu substituto, foi bastante questionado nos últimos jogos. O sistema defensivo do Corinthians tem sofrido nos últimos jogos, fato que desencadeou na demissão de Ramón Díaz do cargo de treinador.

Opção no meio de campo

Igor Coronado se recupera de uma lesão de grau 1 no ombro. O jogador também apareceu nas redes sociais treinando com bola. A última vez que entrou em campo pelo Corinthians foi na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

O Timão sofre com a falta de um meia armador. Rodrigo Garro, o titular da posição, também está fora para se tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Com as ausências dos meias, o Corinthians tem jogado com três atacantes, uma mudança na postura tática da equipe.

Igor Coronado pode ser novidade do Timão para confronto pela Sul-Americana (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Anota aí

O Timão volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (24), contra o Racing, do Uruguai, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.