Corintianos que estão hospedados no mesmo hotel aguardaram no lobby a chegada do veículo que trazia o plantel do Corinthians e mesmo com a entrada do grupo isolada por diversas grades tentaram invadir o espaço. O mesmo aconteceu com torcedores que estavam na entrada do local. Houve conflito entre eles e profissionais de segurança do estabelecimento. Uma equipe de aproximadamente 10 policiais estavam no local e também tentaram minimizar a confusão, mas sem sucesso. Os seguranças do Timão também interviram na situação.