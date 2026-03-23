Marcelo Paz detona arbitragem e 'pede veto' a juiz que apitou Corinthians x Flamengo

Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians, fez um pronunciamento após o empate diante do Flamengo neste domingo e solicitou que o árbitro Rodrigo Pereira de Lima não apite mais partidas da equipe até o fim da temporada. A fala do gestor reforça o descontentamento do clube com a atuação no jogo, em especial com um possível pênalti no meia André, aos 23 minutos da segunda etapa.

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Paz foi contundente ao dizer que a arbitragem foi "muito ruim" e afirmou que Rodrigo Pereira de Lima não tem critérios. O diretor explicou que já havia tido uma conversa interna com Rorigo Cintra, atual presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), solicitando que o árbitro não apitasse mais partidas do Corinthians por insatisfações com atuações anteriores.

- Vamos falar nesse momento exclusivamente sobre a arbitragem e mostrar toda a indignação do Corinthians com todo o processo que culminou com a escala de Rodrigo Pereira de Lima para hoje. Rodrigo já teve uma atuação bem complicada no jogo do Corinthians ano passado contra o Internacional em Porto Alegre. E neste ano tivemos o jogo na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR, e que mais uma vez ele teve uma arbitragem complicada. Deu 14 minutos no final do jogo, depois mais cinco... No intervalo daquele jogo já tinha uma queixa geral. Então o que nós fizemos? Eu tive uma conversa na CBF com o presidente da Comissão de Arbitragem, o [Rodrigo] Cintra, e falei de forma muito direta a ele que o Rodrigo [Lima] não apitasse mais jogos do Corinthians esse ano - iniciou Marcelo Paz.

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O diretor explicou que, em sua conversa com a CBF, não foi feito um pedido direto a veto, mas sim um pedido claro de que o árbitro não estivesse em jogos do Corinthians. A justificativa para classificar como uma "solicitação" é que a CBF rejeita a postura de clubes que pedem veto. Por isso, Marcelo Paz comunicou o desejo à confederação e afirmou neste domingo que esperava "bom senso" da entidade.

- Não é um veto, porque eles não gostam que vetem. Então sugeri que não apitasse mais. Então o que é que o bom senso mandava? Que ele não apitasse mais jogos do Corinthians, né? Mas eis que isso acontece em um jogo desse porte, um clássico enorme como é Corinthians em Flamengo. Vem o Rodrigo José Pereira de novo apitar jogo do Corinthians, mesmo com os erros que vinham anteriormente - seguiu Paz, que criticou a postura da arbitragem após a expulsão de Evertton Araújo, meia do Flamengo.

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- Depois da expulsão não teve mais jogo, picotou o jogo direto, não teve mais jogo. Quando há um jogador expulso de outro time, a tendência é que quem tá com jogador a mais busque o gol, que foi o que o Corinthians fez, buscou a vitória o tempo todo - completou.

Rodrigo Pereira de Lima expulsou Evertton Araújo, do Flamengo. (Foto: Anderson Romao/AGIF/GszetaPress)

Pênalti não marcado

O Corinthians reclamou bastante de um lance onde o meia André caiu na área após toque de Ayrton Lucas na perna do jogador corintiano, aos 23 minutos do segundo tempo. Marcelo Paz definiu como "absurda" a não marcação da penalidade e que o VAR, comandado por Wagner Reway, deveria ter chamado para revisão.

- O pênalti foi absurdo, escandaloso, deveria ter sido dado no campo. Quando se vê a imagem, ele tá de frente para o lance, é muito claro, tá de frente para o lance. Mas já que ele não deu no campo, o senhor Wagner Reway, do VAR, deveria ter chamado, todo mundo viu que foi pênalti, o estádio todo viu que foi pênalti, o Brasil todo viu que foi pênalti. Prejuízo direto, a possibilidade da vitória ali através de um pênalti. Falta de critério - disse.

- Eu fiz uma fala privada sugerindo que o Rodrigo Pereira de Lima não apitasse mais jogos do Corinthians, mas agora eu faço uma fala pública para que ele não apite mais jogos do Corinthians. Já que a fala privada não funcionou, veio pra um jogo desse porte e atrapalhou o jogo, então deixo agora a fala pública para que o senhor Rodrigo Pereira de Lima não apite mais jogos do Corinthians porque o histórico dele com a gente é muito ruim, sempre de prejuízo - finalizou Paz.