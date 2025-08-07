Dorival reforça espírito ‘copeiro’ e ganha respaldo no Corinthians

Dorival Júnior conquistou sua vitória mais marcante no comando do Corinthians. Contratado no fim de abril, o treinador acumulava uma eliminação precoce na fase de grupos da Sul-Americana e fazia campanha irregular no Brasileirão, o Timão ocupa atualmente a 12ª colocação. O triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, recoloca a Copa do Brasil como o grande objetivo da temporada.

O Corinthians eliminou o Palmeiras após duas vitórias, a última na casa do rival. Dorival Júnior é conhecido por um bom retrospecto na Copa do Brasil. O treinador conquistou três vezes a competição: pelo Santos, em 2010, pelo Flamengo, em 2022, e pelo São Paulo, em 2023.

— Fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi o time que mais fez gols numa edição de Copa do Brasil e dificilmente uma equipe atingirá o número de gols que fizemos. E quatro finais dessa competição. Para mim é muito importante, uma competição que valorizo muito, tenho certeza que me preparei de maneira diferente para ter chego numa situação como essa — falou o treinador em entrevista coletiva.

Com o resultado, Dorival Júnior, que enfrentou questionamentos após um começo difícil no Corinthians, ganha um respiro até o final da temporada, com a esperança de repetir o sucesso que teve nos últimos clubes que treinou.

Prioridade?

Dorival destacou a evolução da equipe no clássico e rechaçou qualquer ideia de “caminho fácil” após a eliminação do Flamengo, líder do Brasileirão, para o Atlético-MG, nos pênaltis, também nesta quarta-feira.

— A gente não pode pensar assim, qualquer adversário que tenha passado passou com méritos e teremos jogos muitos disputados. Serão equipes que merecidamente alcançaram resultados. É um torneio que é liberal, ao mesmo tempo ele proporciona a algumas equipes que não estejam vivendo um grande momento superarem equipes mais fortes — disse o treinador.

O próprio Corinthians é exemplo disso. Mesmo em reconstrução, o time evolui na competição. Dorival lembrou que títulos da Copa do Brasil muitas vezes surgem de trajetórias improváveis e reforçou a busca por regularidade.

— Isso se comprova a cada ano, a cada edição. Já vimos equipes que iniciavam competições sem projeção chegando a finais e sendo campeãs. Temos que ter respeito por todos, manter a situação que estava. Uma equipe que estava buscando equilíbrio, regularidade e padrão. É assim que temos que trabalhar — finalizou o treinador.