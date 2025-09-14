Dorival projeta prazo para retorno de lesionados no Corinthians

Dorival Júnior revelou que projeta o retorno dos jogadores lesionados do Corinthians em até três rodadas. O treinador tem enfrentado dificuldades para escalar a equipe e não pôde contar com seis atletas, por questões médicas, na vitória sobre o Fluminense.

Raniele, José Martínez, Charles, Carrillo, Memphis e Garro foram baixas para o duelo deste sábado. O argentino sentiu dores na panturrilha ainda no aquecimento, e foi cortado do banco de reservas. Dorival Júnior revelou que espera contar retornos em até três rodadas.

— Nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo. Se Deus quiser, até mais duas ou três rodadas, é tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrillo — disse Dorival Júnior em entrevista coletiva no Maracanã, onde o Timão bateu o adversário carioca.

O peruano vive a situação mais delicada. Com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Carrillo não possui previsão de retorno. O atleta se recupera bem ao tratamento, e a previsão otimista da comissão técnica é que ele possa participar da reta final da Copa do Brasil, em dezembro, quando o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na semifinal.

Nas próximas rodadas, o Corinthians enfrentará o Sport, em Recife, o Flamengo, na Neo Química Arena, e o Internacional, em Porto Alegre.

Treinador falou sobre lesões no elenco alvinegro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Esforço do elenco

Dorival Júnior contou com o retorno do atacante Romero e do lateral-esquerdo Hugo para o duelo contra o Fluminense. Os jogadores entraram na segunda etapa. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior valorizou o esforço do elenco.

— Estamos convivendo com uma situação inusitada com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrar soluções dentro do nosso elenco, do nosso grupo. Valorizo muito a entrada de jogadores que são muito experientes, como o Talles, como o Romero, como o próprio Hugo, que depois de um período longo de inatividade volta e nos ajuda. Talles fez a jogada que acabou ocasionando o nosso gol, numa retomada de bola. Romero entrou e também deu a sua contribuição. Então é isso que nós queremos — concluiu.