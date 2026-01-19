ANÁLISE: Breno Bidon vira protagonista ao retomar origens no Corinthians

Breno Bidon chegou ao seu terceiro gol com a camisa do Corinthians no empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (18), pelo Campeonato Paulista. O gol, marcado aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu um ponto ao Timão na Neo Química Arena.

O meia de 20 anos começa 2026 como um dos pilares da equipe, só que numa posição mais ofensiva, como um armador, não mais como um segundo volante. Na final da Copa do Brasil, ele já havia mostrado um pouco dessa criatividade que a função requer. Bidon foi o autor daquele drible desconcertante e do passe para Yuri Alberto, na jogada que gerou o gol de Memphis.

Nas categorias de base, o jovem atuava nessa posição - foram 79 partidas e 10 gols, pelo sub-20. Mas no começo da trajetória no profissional foi recuado. Agora, o atual camisa 7 do Timão ganha a confiança de Dorival Júnior para exercer essa função mais ofensiva novamente.

- O Breno Bidon ainda tem muito espaço para poder crescer, ele faz várias funções no meio de campo, jogadores assim são raros hoje em dia no futebol brasileiro. Eu vinha sentindo um crescimento muito grande dele, e não só por aquela jogada, naquele momento da partida decisiva, tampouco por situações pontuais, ele vinha crescendo pela regularidade que vinha demonstrando, pela capacidade de chamar o jogo para si e distribuir a nossa equipe - disse o treinador.

Aos poucos, Bidon surge como o substituto ideal de Garro, fora de combate após cirurgia no punho esquerdo.

- Então ele tem esse perfil, tanto de ser um definidor quanto de se aproximar para tabela, infiltrações e a armação, são características importantes, em cada função ele sempre acrescenta. Já colocamos como segundo volante, com uma obrigação maior de marcação, e ele se deu muito bem - finalizou o treinador.

Breno Bidon pelo Corinthians