Corinthians monitora ex-volante do Flamengo que joga na Alemanha
Timão tem interesse na contratação de Vini Souza
O Corinthians segue atento ao mercado. Após derrubar o transfer ban, o clube alvinegro anunciou as contratações de Matheus Pereira e Gabriel Paulista, mas ainda busca reforços para a sequência da temporada. Um dos nomes monitorados pela diretoria é o volante Vini Souza, do Wolfsburg, da Alemanha.
A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pelo Lance!. Revelado pelo Flamengo, o atleta de 26 anos é um pedido do técnico Dorival Júnior, que procura um primeiro volante para fazer sombra a Raniele após a saída de Ryan para o Fortaleza.
Vini Souza acumulou passagens por diversos clubes da Europa, como Lommel SK e KV Mechelen, da Bélgica, Espanyol, da Espanha, e Sheffield United, da Inglaterra. No Wolfsburg, o volante perdeu espaço e sua última partida como titular foi em outubro, contra o Holstein Kiel, pela Copa da Alemanha.
Atualmente, a ideia do Corinthians é viabilizar a contratação do jogador sem custos, por meio de um empréstimo. Essa tem sido uma estratégia adotada pela diretoria desde a chegada de Marcelo Paz, com o objetivo de reforçar o elenco sem comprometer o orçamento.
Além de Gabriel Paulista e Matheus Pereira, que estrearam pelo Timão, o clube alvinegro também acertou as chegadas do lateral-direito Pedro Milans, ex-Peñarol, e do atacante Kaio César, que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.
O uruguaio estava sem clube e deve acertar contrato de quatro anos com o Timão, enquanto o atacante chega por empréstimo de uma temporada. Ambos são esperados no clube ainda nesta semana.
O Corinthians se movimenta para reforçar o elenco após as saídas de Maycon, Romero e Talles Magno ao fim da última temporada. A diretoria também tenta a renovação com Fabrizio Angileri, mas as negociações estão travadas.
