Dorival Júnior segue estratégia, e Corinthians terá força máxima contra o Inter

Dorival Júnior fará mudanças na escalação do Corinthians para o confronto contra o Internacional, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Neo Química Arena será a primeira do treinador à frente do Timão na competição nacional.

A estreia do técnico foi na quarta-feira (30), na vitória por 1 a 0 do Timão sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil. Na ocasião, Dorival Júnior escalou um time alternativo, visando poupar os titulares para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians deve contar com o retorno de atletas do setor ofensivo para o duelo. Raniele, Carrillo, Igor Coronado, Memphis e Yuri Alberto não estiveram em campo na vitória sobre a equipe do interior. A tendência é que os atletas atuem contra o Internacional

Memphis deve ser reforço do Timão contra o Internacional (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Retorno do 10

Memphis foi uma preocupação de Dorival Júnior nesta semana. O atacante sofreu uma pancada na perna direita na derrota sofrida para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, e ficou fora dos primeiros treinamentos comandados pelo técnico no início da semana.

O atacante treina com o grupo desde quinta-feira (1), e será reforço de Dorival Júnior para o duelo. Será a primeira vez que o técnico terá a dupla Memphis e Yuri Alberto à disposição. O treinador é conhecido por formar equipes com bons parceiros de ataque, assim como foi no Flamengo, com Gabigol e Pedro.

Losango

Igor Coronado deve ganhar uma oportunidade com Dorival Júnior. O treinador já deixou claro que gosta de jogar com quatro atletas no meio de campo, com a preferência por um armados. O jogador é o único atleta com essas características no momento, pois Rodrigo Garro segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

A tendência é que o Timão inicie o duelo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

Recuperação

O Corinthians vem de uma goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0, na última rodada do Brasileirão. A partida aconteceu antes da contratação definitiva de Dorival Júnior, que assistiu à partida no camarote d Maracanã.

O Timão é o décimo segundo colocado do Brasileirão e busca uma vitória para voltar a disputar posição na parte de cima da tabela.