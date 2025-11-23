Dorival Júnior perde meio-campista para o jogo contra o Botafogo

Além da dura derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo (23), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior terá um desfalque importante na próxima partida do Corinthians: o volante José Martínez está suspenso.

continua após a publicidade

Aos 37 minutos do segundo tempo, o árbitro de vídeo Wagner Reway (SC) chamou o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) para revisar uma possível expulsão do venezuelano.

Nas imagens, o árbitro identificou que José Martínez utilizou os cotovelos de forma agressiva contra Matheus Pereira, aplicando, assim, o cartão vermelho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os nomes só aumentam a lista de Dorival Júnior, que já não conta com Hugo Souza, baixa por lesão na coxa esquerda, e Maycon, que segue tratamento por tendinopatia no joelho direito. Matheus Bidu também ficou de fora contra o Cruzeiro, ainda em recuperação de dores no joelho.

O lado positivo para o treinador é que a próxima partida será disputada apenas no próximo domingo (30), quando recebe o Botafogo em casa. A única ausência confirmada, por suspensão, é a de José Martínez.

continua após a publicidade

José Martínez está fora contra o Botafogo (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a décima posição na tabela do Brasileirão, somando 45 pontos em 35 jogos. A equipe conquistou 12 vitórias, empatou em nove oportunidades e sofreu 14 derrotas, acumulando um saldo de gols de -4, com 38 gols marcados e 42 sofridos.

Nos últimos cinco jogos, o Timão teve desempenho irregular, com duas vitórias e três derrotas. A queda de rendimento surge em um momento decisivo na luta por uma vaga na Libertadores e nas fases finais da Copa do Brasil.

Próximos jogos

Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)

Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Castelão (CE)

Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

Copa do Brasil