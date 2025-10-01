Dirigente do Corinthians se revolta contra arbitragem após empate com Inter

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (1), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Gui Negão abriu o placar para o Timão, que segurou o resultado até o último minuto, quando o VAR assinalou uma penalidade para os mandantes, convertido por Carbonero.

A delegação do Timão ficou na bronca com o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima. O cronômetro tinha superado os sete minutos de acréscimos quando Cacá se entrelaçou com Bruno Henrique na grande área. Após revisão do VAR, foi marcada a infração.

Dorival Júnior se revoltou com o lance e chegou a ser expulso após a partida. o treinador esperou o árbitro na porta do vestiário, e os jogadores do Corinthians reclamaram muito. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro, fez fortes críticas contra a arbitragem e relembrou um erro ocorrido na derrota para o Flamengo, na última rodada, quando o lateral que deu origem ao gol do clube carioca saiu de uma inversão de lateral a favor do Timão.

- Falar não só desse jogo, mas dos dois últimos, semana passada, nítido o que aconteceu, todo mundo viu depois com tranquilidade que o lateral era para o Corinthians, aí fomos prejudicados, e aqui mais uma vez. O lance, se teve pênalti ou não, mas é o segundo jogo que o Corinthians tem feito seu melhor dentro de campo, Dorival faz um trabalho espetacular, e temos essas situações que complicam, são duas situações seguidas contra o Corinthians, e a gente vem aqui de uma forma que não gostaríamos, futebol é espetáculo, queríamos que tudo se resolvesse dentro de campo, é o segundo jogo que o Corinthians é prejudicado, e não vamos aceitar, não pode, o Corinthians é muito grande - disse o dirigente.

Corinthians ficou no empate com o Internacional pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O Timão não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro e segue na 13ª colocação com 30 pontos. A próxima partida do Corinthians será contra o Mirassol, no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.