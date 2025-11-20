Dorival Júnior defende campanha do Corinthians no Brasileirão: 'Justa'

A vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, conquistada nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena, fez o Corinthians chegar a 45 pontos e assumir a décima colocação no Campeonato Brasileiro. O Timão alcançou a 'nota de corte' na luta contra o rebaixamento.

Historicamente, nenhuma equipe com essa pontuação caiu para a Série B. Restando ainda quatro rodadas para a final da competição, o Corinthians está distante da luta por uma vaga direta à Libertadores, são oito pontos de diferença para o Bahia, o sétimo colocado.

O foco do Timão se volta para a semifinal da Copa do Brasil, que será disputada contra o Cruzeiro. O jogo de ida será no dia 10 de dezembro, no Mineirão, após o final do Brasileirão. Dorival Júnior evitou falar em 'período de teste' e destacou uma evolução do Corinthians.

- Testes nós fazemos a todo momento. Vejo uma evolução no Corinthians desde o ano passado. Isso se deve ao trabalho realizado em razão da presença do Fabinho, da segurança que ele nos passa, assim como o presidente. Isso faz uma diferença grande. Tivemos uma temporada com muitos problemas, não foi simples, mas acho que amadurecemos como equipe - disse Dorival Júnior em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Dorival Júnior falou sobre campanha do Corinthians na competição nacional (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Elogiou o Timão no Brasileirão

Em 34 jogos no torneio nacional, o Corinthians venceu 12 rodadas, empatou nove partidas e foi derrotado em 13 oportunidades, com 44% de aproveitamento. Dorival Júnior classificou a campanha do Corinthians como 'justa'.

- Estamos trabalhando com seriedade, tentando extrair o melhor. Queremos nosso time confiante na decisão que está por vir. É uma preparação sempre, temos que intensificar isso. A equipe vem evoluindo. A campanha é justa para mim, com muitas dificuldades, mas muita dignidade de todos os jogadores. Poderíamos estar numa situação melhor? Talvez. Mas, o ano não foi simples. As dificuldades precisam ser levadas em conta - declarou o técnico.