Gaviões da Fiel muda posição sobre impeachment de presidente do Corinthians

A Gaviões da Fiel mudou o seu posicionamento sobre o processo de impeachment de Augusto Melo da presidência do Corinthians. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (5), a maior torcida organizada do Timão declarou que não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta para a destituição do dirigente.

A torcida argumentou que diferente das outras duas reuniões para votar o afastamento de Augusto Melo, em novembro, e em janeiro, o momento é oportuno para uma decisão. Na primeira sessão, que foi adiada após o presidente apresentar uma liminar, o Corinthians lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A Gaviões da Fiel citou alguns motivos para a destituição. Entre eles estão os problemas na base, novas nomeações de diretores por um viés político, além de falta de aprendizado, e segundo a torcida, falta de compromisso com o clube.

A torcida organizada questionou o desmanche da diretoria, são 18 demissões desde a chegada de Augusto Melo, no início de 2024. Por fim, a Gaviões da Fiel criticou a falta de transparência da gestão do dirigente.

Defesa e Exigências

Nas últimas duas votações, em dezembro e janeiro, a Gaviões da Fiel adotou uma postura favorável ao presidente do Corinthians. A torcida defendia que a votação não deveria acontecer naquele momento, pelo fase que a equipe vivia na temporada.

A evolução da investigação envolvendo irregularidades no contrato de patrocínio do Corinthians com a casa de apostas VaideBet colaborou para que a torcida mudasse a sua postura. Augusto Melo é considerado investigado no inquérito que corre na Polícia Civil. As contas do Timão de 2024 também foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo, no final de abril.

A Gaviões da Fiel exigiu que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para dar respostas claras sobre pontos pendentes, um plano de ação com prazos definidos e a divulgação do orçamento de 2025, além da apresentação de relatórios trimestrais.

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians aguarda para votar um pedido de impeachment de Augusto Melo, no qual já foi aprovado o rito de admissibilidade, mas ainda aguarda uma definição que deverá ser tomada um nova sessão no Parque São Jorge.