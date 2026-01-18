Dorival Júnior avalia atuação do Corinthians: 'Seria uma injustiça'

O Corinthians arrancou um empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (18), diante da Fiel, na Neo Química Arena. Breno Bidon marcou aos 44 minutos da etapa final e o clube alvinegro chegou a quatro pontos no Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O resultado parecia consolidado quando o camisa 7 do clube alvinegro foi às redes. O Corinthians teve 16 finalizações contra seis do São Paulo durante o jogo. Dorival Júnior elogiou a reação do Timão e valorizou a entrega da equipe.

continua após a publicidade

- Eu fiquei satisfeito porque eu vi meu time lutando até o último minuto, acho que é isso que queremos, uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, tem que improvisar e buscar caminho, foi isso que fizemos, trabalhamos até o último minuto. Tivemos merecimento, seria uma injustiça sair com a derrota pelo volume que tivemos - disse o treinador na entrevista coletiva.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior valorizou o empate do Timão ( Foto: Luis Moura / WPP )

O Corinthians esteve melhor na partida durante o primeiro tempo, mas sofreu gol após cabeceio de Tapia. Dorival Júnior relembrou o Brasileirão do ano passado e declarou que a equipe precisava estar mais "atenta" para evitar ser vazada.

continua após a publicidade

- Isso se repetiu muito no ano passado, ao longo do Brasileirão, no único momento que tínhamos um problema saía o gol, isso temos que atentar, buscar uma correção, para que não seja recorrente. Não tenho dúvidas de que a equipe teve merecimento até para ter coisas melhores do que alcançou, mas fico feliz pela entrega - disse o treinador.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na Baixada Santista, o Timão encara o Santos, na Vila Belmiro. Atualmente, o clube alvinegro está na sétima colocação.