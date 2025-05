Dorival Júnior justifica reservas no Corinthians contra o Atlético-MG

O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Atlético Mineiro, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi na Arena MRV, em Belo Horizonte. Dorival Júnior optou por escalar uma equipe alternativa no confronto e poupou diversos titulares, como o volante Maycon e o atacante Yuri Alberto.

Além dos atletas, Dorival Júnior segue sem poder contar com Gustavo Henrique, Memphis e Rodrigo Garro, que estão fora por orientação do departamento médico. Dorival Júnior falou sobre a escolha por escalar um time alternativo e elogiou a postura da equipe.

— Se esses jogadores estão no elenco do Corinthians é porque estão credenciados a serem titulares. Fiquei muito feliz, muito satisfeito porque não dá para jogar com a intensidade que a gente precisa estando a cada dois dias em campo. O que temos visto no Campeonato Brasileiro é uma sequência de lesões em boa parte das equipes. Graças a Deus, até então, o Corinthians não vem correndo esse risco — disse Dorival Júnior em entrevista coletiva na Arena MRV.

Dorival Júnior optou por um time misto contra o Atlético Mineiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Motivação

Dorival Júnior ainda não conseguiu repetir uma escalação desde que chegou ao Corinthians. Em oito jogos, o treinador optou por rodar o elenco, para evitar lesões, e entregar mais intensidade para a equipe. O técnico falou sobre a proposta.

— Estamos tentando motivar todos os jogadores que estão aqui, treinando-os e os motivando para cada partida. Tento fazer isso. Conto com todos, são jogadores profissionais dentro de um grupo que está começando a acreditar que, de repente, possa encontrar um caminho ainda melhor do que temos nesse momento — disse o treinador.

Posição na tabela

O Timão segue na oitava colocação do Campeonato Brasileirão, posição que começou a décima rodada. A próxima partida na competição será contra o Vitória, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o clube alvinegro encara uma decisão pela Sul-Americana. Na terça-feira (27), o Corinthians enfrenta o Huracán, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos. O Timão precisa vencer para garantir vaga nos Playoffs.