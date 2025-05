Dorival indica posicionamento ideal para Memphis no Corinthians: ‘Função natural dele’

Em entrevista após a segunda vitória no comando técnico do Corinthians, Dorival detalhou a posição ideal para Memphis Depay, autor de uma assistências na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, em campo.

Para o comandante, Memphis deve atuar próximo ao gol adversário, flutando entre as linhas de marcação. Essa, inclusive, é a função natural do holandês em campo na visão de Dorival, que escalou o atacante pela primeira vez como titular neste sábado.

- Pelo pouco do que vi e por aquilo que assisti, quero ele mais próximo da área adversária. Ele tem que estar ali, próximo, flutuar como ele faz, justamente fugindo das marcações, buscando as costas dos volantes. Para mim, essa é a função natural dele. Ele ainda não atingiu tudo o que ele pode, tenho convicção de que ele pode evoluir muito aqui dentro - explicou.

Dorival foi anunciado oficialmente nos últimos dias e chegou com a missão de substituir a família Díaz, responsável por encerrar o jejum de títulos com a conquista do Paulistão sobre o Palmeiras. No comando da equipe, ele soma duas vitórias, uma pela Copa do Brasil e outra pelo Brasileirão, com 100% de aproveitamento.

Dorival estava livre no mercado depois de deixar a Seleção Brasileira. O treinador não resistiu à pressão pelos resultados negativos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e deixou o cargo após a goleada sofrida para a Argentina, fora de casa.

Corinthians luta por classificação na Sul-Americana

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o América de Cali, em casa, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com quatro pontos conquistados até o momento, o Timão precisa da vitória na Neo Química Arena para seguir na briga pela primeira posição do Grupo C. Apenas o líder avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo colocado da chave disputará um mata-mata contra uma das equipes que vieram da Libertadores.