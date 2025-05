Coronado comemora golaço pelo Corinthians e manda recado para Dorival: ‘Quero ajudar mais’

Igor Coronado saiu do banco de reservas na Neo Química Arena e marcou, por cobertura, o último gol do Corinthians na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional, na noite deste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto brilha, Corinthians se recupera e faz 4 a 2 no Internacional de virada

Em entrevista após o jogo, o meio-campista comemorou a parceria com Yuri Alberto, autor dos outros três gols do time no confronto, e pediu mais sequência na equipe paulista, agora comandada por Dorival Júnior.

- Sim (risos), mas eu estou aprendendo com ele (Yuri Alberto). O importante é ele estar sempre marcando, eu quero ajudar o time cada vez mais, quero estar mais presente - afirmou Coronado em entrevista ao Prime Video.

Mesmo com a lesão de Rodrigo Garro, o camisa 77, reserva natural do argentino, não recebeu minutos da comissão liderada por Ramón, que optou por alterar a formação da equipe e escalar o atacamte Romero, ação que se repetiu na noite deste sábado em Itaquera.

Ao todo, Coronado disputou 17 partidas na temporada, sendo 10 como titular, e contribuiu com três gols até o momento.

Coronado em partida do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Corinthians vence a segunda com Dorival

Contratado para substituir Ramón Díaz no comando técnico do Corinthians, Dorival Júnior acumula duas vitórias desde que assumiu a equipe. Na estreia, o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já neste sábado, o time bateu o Internacional por 4 a 2, de virada, em um duelo marcado por três revisões da arbitragem na cabine do VAR. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 10 pontos e ocupa, provisoriamente, a sétima colocação na tabela do Brasileirão.