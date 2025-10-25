Defesa de goleiro em Vitória x Corinthians gera polêmica: 'Não entrou?'

O goleiro Felipe Longo foi um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, neste sábado (25), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma defesa expecífica do arqueiro no confronto viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu na reta final da partida. O crônometro marcava 45 minutos do segundo tempo quando Erick leventou na área do Timão e Aitor subiu mais que a defesa alviverde para cabecear em direção ao gol. No reflexo, Felipe Longo conseguiu defender a investida com o pé, em cima da linha.

Nas redes sociais, a ação do goleiro do Corinthians viralizou nas redes sociais. De um lado, os torcedores comemoraram a defesa do atleta, do outro, alguns duvidaram se a bola de fato não entrou no gol. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vitória x Corinthians?

Faltou emoção no primeiro tempo da partida entre Vitória e Corinthians. A tônica foi de uma equipe paulista com muitas dificuldades para criar oportunidades no ataque, enquanto o Rubro-Negro se manteve bem postado na defesa. Foi o time da casa, inclusive, que conseguiu as melhores escapadas em velocidade no campo ofensivo, mas sem dar trabalho ao goleiro Felipe Longo.

Só na reta final que o Corinthians aproveitou os espaços para construir chances claras. Aos 41 minutos, Matheus Bidu ficou cara a cara com Thiago Couto - que substituiu o goleiro Lucas Arcanjo - e viu o camisa 12 se agigantar debaixo da trave para defender chute na pequena área.

Seis minutos depois, foi a vez de Yuri Alberto ficar na frente do goleiro depois de passe de Breno Bidon. O camisa 9 chegou a driblar Thiago Couto, só que, na hora de partir para o abraço, mandou para fora com o gol aberto. Para a sorte dele, a arbitragem flagrou impedimento na jogada.

A etapa final começou mais movimentada e também mais faltosa. Foram quatro cartões amarelos em cinco minutos. Depois das advertências, a partida ficou mais fluida, com chances para ambos os lados. Aos seis minutos, Garro cobrou falta perigosa e tirou tinta da trave de Thiago Couto. Em seguida, foi a vez de Cantalapiedra exigir boa defesa de Felipe Longo.

Depois desse momento de maior criatividade, o jogo voltou a ficar pegado e bastante picotado. Wilton Pereira Sampaio distribuiu mais amarelos diante do alto número de faltas e discussões e acabou expulsando Breno Bidon, pelo segundo cartão amarelo, aos 34 minutos.

Mesmo com um a menos, o Corinthians aproveitou oportunidade na bola parada para abrir o placar. Depois de bate-rebate na área, Charles aproveitou a sobra e cabeceou para balançar as redes rubro-negras aos 42 minutos. O Vitória, então, partiu para cima e quase empatou na sequência em cabeceio de Cantalapiedra sozinho na área, mas Felipe Longo fez defesa milagrosa com os pés para garantir os três pontos que deixa o Timão vivo por vaga na Libertadores 2026.