Dorival Jr divide opiniões na torcida do Corinthians; veja enquete

A torcida do Corinthians participou de uma enquete promovida no grupo de WhatsApp do Lance!, respondendo à pergunta: Dorival Júnior vai conseguir arrumar o time do Corinthians?

Segundo votação dos torcedores do Corinthians, Dorival Júnior pode resolver os problemas do Timão, mas vai precisar de reforços.

Veja abaixo a votação dos torcedores do Corinthians:

Sim, mas precisa de reforços - 1,100 votos

Não, o problema não é técnico - 59 votos

Não, ele é fraco - 51 votos

Sim, era o melhor nome - 45

Dorival Jr foi oficializado no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Últimos trabalhos de Dorival Jr

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Ao todo foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A trajetória do treinador acabou após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

Os últimos trabalhos no futebol brasileiro credenciam o treinador ao cargo no Corinthians. No Flamengo, em 2022, conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. No ano seguinte, em 2023, se sagrou campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo.

Estreia de Dorival

Dorival foi anunciado nesta tarde de segunda-feira (28). A tendência é que o treinador faça a sua estreia pelo Corinthians na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior Paulista.

No próximo sábado (3), o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela sétima rodada.