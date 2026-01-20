Dorival busca solução rápida para 'jejum' de atacantes do Corinthians

Os atacantes do Corinthians ainda não balançaram as redes nesta temporada. Em três partidas, o clube alvinegro marcou quatro gols, nenhum anotado por atletas do setor ofensivo. Sem Memphis, Dorival Júnior sofre para formar uma dupla.

O treinador ainda não repetiu a formação ofensiva nesta competição. Dorival Júnior descartou o retorno do holandês para o clássico contra o Santos, na quinta-feira (22), pelo Campeonato Paulista, e busca uma 'solução' dentro do elenco.

- Continuamos buscando uma opção que se encaixe, aquele que der uma resposta mais positiva vai ter mais oportunidades. Temos que encontrar dentro do nosso grupo uma opção imediata - disse o treinador em entrevista coletiva após o empate com o São Paulo.

Yuri Alberto fez a sua estreia como titular em 2026 no empate por 1 a 1 contra o São Paulo (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Formações ofensivas do Corinthians em 2026

Corinthians 3 x 0 Ponte Preta - Atacantes: Gui Negão e Kayke

Gui Negão e Kayke Red Bull Bragantino 3 x 0 Corinthians - Atacantes: Gui Negão, Vitinho e Pedro Raul

Gui Negão, Vitinho e Pedro Raul Corinthians 1 x 1 São Paulo - Atacantes: Kayke e Yuri Alberto

Opções

Dorival Júnior deve manter Yuri Alberto entre os titulares. A dúvida está em relação ao parceiro de ataque. Pedro Raul ganhou moral ao entrar na segunda etapa do Majestoso e dar a assistência para o gol de empate de Breno Bidon, na Neo Química Arena. Entretanto, o jogador tem características semelhantes às do camisa 9 do Timão e pode ficar como opção para o segundo tempo.

Vitinho e Kayke surgem como alternativas para um ataque mais móvel. Os dois tiveram oportunidades como titulares nesta temporada, mas não tiveram destaque. Apesar disso, a tendência é que a equipe tenha um velocista no setor ofensivo.

A carência fez o Timão ir ao mercado pensando no restante da temporada. O Corinthians acertou o empréstimo de Kaio César, do Al-Hilal, por uma temporada. O anúncio do atacante deve ocorrer nesta semana.