Dorival busca solução rápida para 'jejum' de atacantes do Corinthians
Atacantes do Timão ainda não marcaram nesta temporada
Os atacantes do Corinthians ainda não balançaram as redes nesta temporada. Em três partidas, o clube alvinegro marcou quatro gols, nenhum anotado por atletas do setor ofensivo. Sem Memphis, Dorival Júnior sofre para formar uma dupla.
O treinador ainda não repetiu a formação ofensiva nesta competição. Dorival Júnior descartou o retorno do holandês para o clássico contra o Santos, na quinta-feira (22), pelo Campeonato Paulista, e busca uma 'solução' dentro do elenco.
- Continuamos buscando uma opção que se encaixe, aquele que der uma resposta mais positiva vai ter mais oportunidades. Temos que encontrar dentro do nosso grupo uma opção imediata - disse o treinador em entrevista coletiva após o empate com o São Paulo.
Formações ofensivas do Corinthians em 2026
- Corinthians 3 x 0 Ponte Preta - Atacantes: Gui Negão e Kayke
- Red Bull Bragantino 3 x 0 Corinthians - Atacantes: Gui Negão, Vitinho e Pedro Raul
- Corinthians 1 x 1 São Paulo - Atacantes: Kayke e Yuri Alberto
Opções
Dorival Júnior deve manter Yuri Alberto entre os titulares. A dúvida está em relação ao parceiro de ataque. Pedro Raul ganhou moral ao entrar na segunda etapa do Majestoso e dar a assistência para o gol de empate de Breno Bidon, na Neo Química Arena. Entretanto, o jogador tem características semelhantes às do camisa 9 do Timão e pode ficar como opção para o segundo tempo.
Vitinho e Kayke surgem como alternativas para um ataque mais móvel. Os dois tiveram oportunidades como titulares nesta temporada, mas não tiveram destaque. Apesar disso, a tendência é que a equipe tenha um velocista no setor ofensivo.
A carência fez o Timão ir ao mercado pensando no restante da temporada. O Corinthians acertou o empréstimo de Kaio César, do Al-Hilal, por uma temporada. O anúncio do atacante deve ocorrer nesta semana.
