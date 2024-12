Enquanto o presidente do Corinthians, Augusto Melo, entregava uma liminar que suspendia a votação do seu impeachment, o lado de fora do Parque São Jorge era palco de uma grande confusão entre torcedores corintianos e policiais militares. O clima tenso na sede social do alvinegro perdurou durante toda a reunião que tentava definir o futuro do mandatário do Timão.

A Polícia Militar de São Paulo enviou um continente de 480 oficiais para promover a segurança do local. Após a decisão de suspender a votação, os torcedores desceram da área designada para a frente da sede social. Alguns integrantes tentaram invadir a sede social, o que causou conflitos com a polícia de choque. O grupo levou finalizadores e fogos de artifício ao local.

Clima tenso entre torcedores e polícia militar em frente ao Parque São Jorge. (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Parte do lote dos artefatos tombou, o que causou uma explosão dos fogos em sequência e um corre-corre dos torcedores. A rua ficou tomada por fumaça e alguns corintianos precisaram se esconder atrás de carros e dentro de estabelecimentos comerciais ao redor da entrada da sede social. Pelo menos duas pessoas sofreram lesões na perna.

Entre cantos da torcida, gritos contra o afastamento de Melo e as bombas e sinalizadores, o presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel, Alexandre Domenico, conversou com jornalistas presentes no local e garantiu que o objetivo do protesto é trazer um momento de paz ao Corinthians na reta final do Brasileirão.

- O corintiano sofreu um ano inteiro, precisa ter um momento de paz também. A gente precisa pensar em 2025 e em título. Se fizermos um bom planejamento agora, estamos perto de ser um título. Olha a conexão entre a torcida e os jogadores, a torcida abraçou o time, no sol e na chuva - disse.

O grupo de opositores da gestão de Augusto Melo foram os grandes alvos do protesto. Já na parte da noite, manequins com fotos dos rostos desses opositores coladas foram incendiados na rua em frente ao Parque São Jorge. Para Domenico, a tentativa de impeachment imposta pela oposição é uma "obsessão por poder".

- Essa rapaziada [opositores de Augusto Melo] está na chuva e no sol também para ver o que a gente passa? Passando fome na estrada. Sabe a dificuldade que a gente passa para ver o Corinthians? Com todo respeito, eu acho que não. Porque isso aqui é uma obsessão por poder, porque as coisas podem ser resolvidas. Olha a exposição desnecessária que o Corinthians está tendo aqui agora, para quê? Para que isso? - completou.

O clima tenso já tomava conta da região desde a parte da manhã, horas antes do início da reunião no local. A Polícia Militar de São Paulo organizou um cerco aos manifestantes com dois quarteirões de distância da sede social. A decisão das autoridades gerou descontentamento nos corintianos que entoaram gritos de protesto.

A liminar que impediu a votação contra Augusto Melo foi concedida pela desembargadora Clara Maria Araújo Xavier da 8ª Câmara de Direito Privado. O órgão atendeu um ofício emitido pelos apoiadores do presidente corintiano. A decisão recomenda a suspensão da votação até o fim do inquérito da Polícia Civil sobre um esquema de 'laranja' no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet, que patrocinou o clube nos primeiros seis meses da gestão do dirigente.