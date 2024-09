Corinthians e São Paulo decidem o Brasileirão Feminino

Destaques de Corinthians e São Paulo no Museu do Futebol (Fotos: Lívia Villas Boas / Staff Images Woman / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Estrelas de Corinthians e São Paulo entram em campo neste domingo (22), às 10h, na Neo Química Arena, Zona Leste de São Paulo, em busca do título no segundo e último jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Na partida de ida, as Brabas venceram a equipe Tricolor por 3 a 1, no MorumBis. Agora, o time comandado por Lucas Piccinato pode até perder por um gol de diferença, que ainda conquista o quinto título brasileiro consecutivo e o sexto da história. Já o São Paulo, do técnico Thiago Viana, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis.

A meia Duda Sampaio foi uma das atletas que falou sobre a expectativa para o clássico, em um evento realizado no Museu do Futebol, na capital paulista, na última sexta-feira (dia 20).

- A equipe do Corinthians chega como todo ano. Temos um investimento muito grande, uma estrutura muito boa. Então, o que se espera disso é que a gente esteja sempre em finais, disputando todos os títulos. Falando por mim, é mais um momento muito especial na minha carreira, vivenciar dois grandes clássicos em dois grandes estádios. Poder decidir na nossa casa mostra a força do que é esse projeto. E agora poder decidir mais uma vez na nossa casa, mostra muito a força do que é esse projeto e do que ele vem fazendo durante tanto tempo - disse a camisa 27.

Do lado Tricolor, a meia Aline Milene destacou que a ambição é um ponto importante para as atletas do tricolor terem força para sair da desvantagem. Ela também falou do papel como atleta mais experiente.

- Essa é a minha segunda final de Brasileiro contra o Corinthians. Acho que isso é um marco para mim. Acho que tenho que trazer à memória a ambição: a ambição de estar em uma final, de reverter o placar, de ser campeã. Então, é o que eu trago para essa final e para as meninas também. Quero fazer o sonho da Dudinha, o de tantas outras, e o do São Paulo, se realizar - justificou.

Duda Sampaio também destacou o espírito vitorioso do Corinthians que, apesar dos inúmeros títulos conquistados nos últimos anos, segue buscando novos troféus.

- Uma coisa que é muito clara para nós: estamos ali e já ganhamos algumas vezes, mas há as meninas que estão chegando agora e querem muito. O principal que eu vi, desde que eu cheguei aqui, é que não deixamos cair. Independente de estar ganhando, a gente sempre quer mais, e isso faz com o que o Corinthians seja tão vitorioso - declarou.

Outro nome importante do Corinthians que falou sobre a decisão foi Tamires. A lateral, que ainda se recupera de cirurgia no tornozelo, estará ao lado das companheiras como torcedora.

- Estou vivendo essa final fora dos gramados e sentindo mais uma vez a atmosfera da torcida, da entrega das atletas, do departamento como um todo. Olhando de fora, isso faz muita diferença. Isso me deixa muito feliz e orgulhosa. Fora de campo, também vemos os detalhes do carinho do torcedor, a entrega das meninas. Mesmo não estando dentro de campo, estou junto e firme com o Corinthians - concluiu a lateral do Corinthians e da Seleção Brasileira.