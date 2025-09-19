Decisão autoriza quebra de sigilo dos cartões de crédito do Corinthians
Corinthians enfrenta investigações na justiça
A Justiça de São Paulo autorizou o pedido para quebra de sigilo dos cartões de crédito do Corinthians que foi feito pelo Ministério Público. O período engloba de 2018 a 2025.
Este período abraça gestões de dirigentes como Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Marcia Mayumi Okoda Oshiro, que está sendo responsável pela sentença, autorizou quebra de sigilo fiscal do Oliveira Minimercado.
Este Oliveira Minimercado foi suspeito de emitir notas ao Corinthians em 2023, segundo informações antecipadas pelo "ge".
Andrés Sanchez reconheceu a autenticidade de um dos documentos divulgados, que registrava despesas no cartão do clube durante o Réveillon em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O ex-presidente afirmou ter ressarcido o clube pelo gasto indevido. Depois, outras faturas foram divulgadas.
➡️Investigação de cartões corporativos: Corinthians conclui envio de documentos ao MP-SP
Investigações
O caso é conduzido pelo promotor Cássio Conserino, que criticou a postura do Corinthians. A diretoria alvinegra iniciou o encaminhamento dos documentos no último dia 8. O clube alegou que na invasão de Augusto Melo ao Parque São Jorge, no dia 31 de maio, teria colaborado para a subtração de materiais.
O promotor do caso investiga irregularidades nos gastos do clube nas gestões de Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo. Osmar Stábile, atual presidente do Corinthians, foram alertados em seus depoimentos ao MP, sobre a necessidade da entrega dos relatórios.
O MP-SP investiga irregularidades no uso do cartão corporativo do Corinthians por ex-presidentes no período de 2018 a 2025. Andrés Sanchez confessou ter usado o artifício por engano em uma viagem para o Rio Grande do Norte.
Inicialmente, o clube apresentou à Justiça apenas as faturas dos cartões de crédito corporativos. Posteriormente, a diretoria afirmou ter concluído o cumprimento da requisição ao encaminhar também os relatórios de despesas da presidência. Até a noite da última segunda-feira, entretanto, a promotoria ainda não havia confirmado o recebimento dessa documentação.
