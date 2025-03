De olho no Derby, Corinthians faz treino com atividades táticas

O Corinthians realizou neste domingo (23) o segundo dia de atividades táticas visando a final do Campeonato Paulista, no CT Joaquim Grava.

Os atletas iniciaram a manhã com uma ativação física na academia e, em seguida, foram para o aquecimento no gramado.

O técnico Ramón Díaz promoveu um trabalho tático de enfrentamento de olho no duelo diante do Palmeiras.

O Derby está marcado para a próxima quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena.

No jogo de ida da final, o Timão bateu o Verdão por 1 a 0, no Allianz Parque, gol do atacante Yuri Alberto.

Finais na Neo Química Arena:

Desde sua inauguração, o estádio já recebeu 20 finais — entre futebol masculino, feminino e categorias de base — de 2014 até hoje.

O clássico contra o Palmeiras, no futebol masculino, marcará a sétima final disputada na Casa do Povo.

A primeira aconteceu em 2017, quando o Corinthians superou a Ponte Preta na decisão do Paulistão — empate por 1 a 1 em casa, após vitória no jogo de ida, em Campinas (SP).

Em 2018, duas finais diante da Fiel em casa. A primeira, pelo Paulistão, um revés no primeiro Derby da final daquele ano, mas o título veio para o Parque São Jorge após o Corinthians superar o rival como visitante na volta.

Em seguida, o Coringão acabou sendo superado pelo Cruzeiro, na decisão da Copa do Brasil. No entanto, em 2019 o Corinthians voltou a comemorar um título em casa superando o São Paulo, na final do Paulistão daquele ano, por 2 a 1.

As decisões mais recentes do futebol masculino foram primeiros jogos das decisões e ambas terminaram sem gols, dois empates por 0 a 0, em 2020, na final do Paulistão em mais um Derby e, em 2022, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

A equipe corinthiana somará sete dias de preparação nesta pausa da Data FIFA para o Derby decisivo na Neo Química Arena. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Ingressos para a final:

O Corinthians anunciou neste domingo (23) como serão as vendas dos ingressos para a final do Campeonato Paulista, que acontece na próxima quinta-feira (27) contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

O clube informou que a comercialização das entradas será apenas através do site do clube (clique aqui) e que não haverá bilheterias físicas para a decisão.

De acordo com o comunicado, o Corinthians informou que as entradas serão vendidas a partir desta segunda-feira (24) e as vendas acontecem por etapas.

O primeiro grupo de compra serão os "não pagantes" e PCDs, a partir das 9h da manhã. A venda de ingressos para os sócios começarão a partir das 11h e seguem uma ordem prioridade dos planos disponibilizados pelo clube.

A divisão por categorias segue até a terça-feira (25), quando serão abertas as vendas para o público geral não-sócio mediante a disponibilidade de ingressos restantes após a comercialização das entradas ao longo do dia.

O clube também informou que os sócios terão descontos no ato da compra e que varia a depender do plano escolhido. Confira abaixo a divisão por horário detalhada.