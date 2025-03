Corinthians anuncia data para venda dos ingressos da final do Paulistão

O Corinthians anunciou neste domingo (23) como serão as vendas dos ingressos para a final do Campeonato Paulista, que acontece na próxima quinta-feira (27) contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O clube informou que a comercialização das entradas será apenas através do site do clube (clique aqui) e que não haverá bilheterias físicas para a decisão.

De acordo com o comunicado, o Corinthians informou que as entradas serão vendidas a partir desta segunda-feira (24) e as vendas acontecem por etapas. O primeiro grupo de compra serão os "não pagantes" e PCDs, a partir das 9h da manhã. A venda de ingressos para os sócios começarão a partir das 11h e seguem uma ordem prioridade dos planos disponibilizados pelo clube.

Torcida do Corinthians é uma das mais apaixonadas do Brasil; Confira o hino da equipe Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

A divisão por categorias segue até a terça-feira (25), quando serão abertas as vendas para o público geral não-sócio mediante a disponibilidade de ingressos restantes após a comercialização das entradas ao longo do dia. O clube também informou que os sócios terão descontos no ato da compra e que varia a depender do plano escolhido. Confira abaixo a divisão por horário detalhada.

Membros do plano Minha Vida terão descontos de 28% a 64%, os do plano Minha História terão descontos de 38% a 69%, e os do plano Meu Amor, de 58% a 62%. Os valores iniciam em R$ 38 para os setores Norte e Sul e podem chegar até R$ 369 no Oeste Inferior Lateral.

Para os não-sócios, os valores variam entre R$ 80, também no Norte e Sul, e podem chegar a R$ 875 no Oeste Inferior Lateral.

Vale ressaltar que o jogo será torcida única, apenas com corintianos presentes na arena. Assim como no jogo de ida, apenas o time mandante tem direito a frequentar os estádios nos clássicos na cidade de São Paulo, de acordo com determinação do Ministério Público.

➡️ Cambistas vendem ingressos até 1000% mais caros para Corinthians x Palmeiras

Valores da venda geral de ingressos para Corinthians x Palmeiras

Norte – R$ 80,00

Sul – R$ 80,00

Leste Superior Lateral – R$ 140,00

Leste Superior Central – R$ 140,00

Leste Inferior Lateral – R$ 160,00

Leste Inferior Central – R$ 220,00

Oeste Superior – R$ 700,00

Oeste Infrior Corner – R$ 750,00

Oeste Inferior Lateral – R$ 875,00

Valores do sócio-torcedor nos ingressos para Corinthians x Palmeiras

Tabela de preços para ingressos de sócio-torcedor para Corinthians x Palmeiras na final do Paulistão 2025. (Foto: Reprodução/Corinthians)

Veja os horários de venda dos ingressos

Segunda-feira, 24 de março

9h - Ingressos para "não pagantes" e PCDs

11h - Venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor

13h - Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor

15h - Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano

17h - Membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano

Terça-feira, 25 de março

19h - Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor e torcedores em geral

Luta contra o cambismo

Em reportagem publicada neste domingo (23), o Lance! entrou em contato com torcedores e investigou organizações que trabalham nas redes sociais vendendo ingressos para diversos eventos, que incluem shows, espetáculos e ingressos para jogos de futebol.

Entradas para a decisão entre Corinthians e Palmeiras já estão no quarto lote de reservas, com entradas nos setores mais baratos (Sul), até os mais caros (Camarotes). A reportagem apurou que os valores dos ingressos podem chegar atingir um valor mais de 1.000% maior para a decisão do Paulistão. Confira a reportagem clicando aqui.