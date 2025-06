Corinthians encara Vitória em meio a primeira grande turbulência com Dorival

A eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana marcou a primeira turbulência de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O time perdeu para o Huracán por 1 a 0 na Neo Química Arena e ficou em terceiro lugar no Grupo F, fora inclusive do playoff eliminatório.

Antes da partida, Dorival optou por poupar os titulares no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, priorizando a Sul-Americana. A decisão não trouxe o resultado esperado. Com a derrota para os argentinos, o Corinthians encerrou sua participação com uma vitória, um empate e uma derrota sob o comando do treinador na competição continental, com aproveitamento de 44,4%. Foram dois gols marcados, dois gols sofridos e uma partida sem sofrer gols.

Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Vitória pelo Brasileirão em casa. A partida é considerada importante para amenizar o impacto da eliminação. O time tenta se aproximar da zona de classificação para a Libertadores e se afastar da parte de baixo da tabela.

Dorival no Corinthians

Campeonato Brasileiro

– 4 jogos

– 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota

– 58,3% de aproveitamento

– 6 gols marcados

– 4 gols sofridos

– 2 jogos sem sofrer gols

Copa do Brasil

– 2 jogos

– 2 vitórias

– 100% de aproveitamento

– 2 gols marcados

– 0 gols sofridos

Copa Sul-Americana

– 3 jogos

– 1 vitória, 1 empate e 1 derrota

– 44,4% de aproveitamento

– 2 gols marcados

– 2 gols sofridos

– 1 jogo sem sofrer gol

No total, o time sofreu 6 gols com Dorival à frente. Ainda assim, o Corinthians lidera o ranking de gols sofridos entre os clubes da Série A em 2025, com 38 no total. Na sequência aparecem Sport Recife (36) e Mirassol (35).

Apesar da eliminação precoce, Dorival tem classificação garantida na Copa do Brasil, após passar pelo Novorizontino com duas vitórias e nenhum gol sofrido. No Brasileiro, a campanha é considerada regular, e uma vitória diante do Vitória no domingo é tratada como fundamental para evitar o início de uma crise.