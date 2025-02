Coronado analisa retorno de Garro e desconversa sobre titularidade no Corinthians

Igor Coronado marcou na vitória do Corinthians sobre o Noroeste por 2 a 1, neste sábado (1), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O meia fez o seu segundo gol na temporada. Titular enquanto Rodrigo Garro se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito, o jogador luta por uma vaga entre os titulares de Ramón Díaz.

Igor Coronado em alta: meia cresce e agradece chances no Corinthians

Na última semana, Emiliano Díaz falou sobre o processo de recuperação de Rodrigo Garro e adiantou que o argentino está perto do retorno ao time. Igor Coronado revelou que ainda não conversou com Ramón Díaz se irá atuar junto ao colega no meio do Corinthians.

— A gente fica feliz pelo retorno de Garro, que ele volte o mais rápido possível mesmo, é um jogador muito importante para o elenco, nós precisamos dele, mas ainda não houve nenhuma conversa e eu acho que isso não tem que ser conversado, o treinador toma as decisões dele e a gente fica à disposição — disse o jogador em entrevista na Neo Química Arena.

O meia marcou dois gols no começo desta temporada e começa a ser um dos destaques do Corinthians neste início de temporada. Contratado na última temporada junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Igor Coronado busca um papel de protagonismo que ainda não conseguiu no Corinthians.

No ano passado, o jogador acabou o Campeonato Brasileiro no banco, enquanto Rodrigo Garro se consolidou na equipe e terminou a competição nacional com mais assistências e eleito o melhor meia do torneio.

Meia foi um dos destaque da partida (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

Igor Coronado e o elenco não terão muito tempo para descansar. Na segunda-feira (3), o Corinthians já volta a atuar pelo Campeonato Paulista. Em confronto antecipado da 11ª rodada, o Timão enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, às 21h30 (de Brasília)